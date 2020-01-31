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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

أحمد مراد: القرصنة تدمر صناعة النشر والسينما

الجمعة 31/يناير/2020 - 06:37 م
أحمد مراد
أحمد مراد
آية سالم - رضوى عبدالغني - زينب صبحي
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أكد الكاتب أحمد مراد أن قرصنة الأفلام تدمر صناعة السينما، والأمر بالمثل على الكتب التي يتم تسريبها إلكترونيا، فكل منهما يدمر دور النشر والصناعة بالكامل.

جاء ذلك خلال ندوته في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ٥١، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، وتحدث خلالها عن عدد من أعماله، خاصة فيلم الفيل الأزرق الجزء الأول والثاني الذي عرض قبل بدء الندوة.

وأشار إلى أن هناك جمهور يدفع مئات الجنيهات في موضوعات دون جدوى، في حين أنه يرفض دفع عشرات الجنيهات في كتاب أو تذكرة دخول سينما، ويفضل أن يحصل عليها بشكل مقرصن.

وتابع أنه يعتمد في كتابات رواياته على مصادر ومواثيق من التاريخ، مؤكدا أن التاريخ مجرد وسيلة للتقرب للحقيقة، ولكنها ليست كاملة دائما، فالتاريخ مدون من خلال بشر ومعرض للخطأ.

وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير.

وتشارك السنغال كأول دولة من إفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض.

وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.
أحمد مراد: القرصنة تدمر صناعة النشر والسينما
أحمد مراد: القرصنة تدمر صناعة النشر والسينما
أحمد مراد: القرصنة تدمر صناعة النشر والسينما
أحمد مراد: القرصنة تدمر صناعة النشر والسينما
أحمد مراد: القرصنة تدمر صناعة النشر والسينما
أحمد مراد: القرصنة تدمر صناعة النشر والسينما

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