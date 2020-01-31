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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

إحلال وحدات الغسيل الكلوى بمستشفى اليوم الواحد فى الشرابية

الجمعة 31/يناير/2020 - 06:35 م
عمر وطني، عضو مجلس
عمر وطني، عضو مجلس النواب
إسلام نصير
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حصل عمر وطني، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بالشرابية والزاوية الحمراء، على موافقة وزارة الصحة بإحلال وتغيير 12 وحدة غسيل كلوي بمستشفى جراحات اليوم الواحد بالزاوية الحمراء، على أن يتم التنفيذ خلال الأسبوع المقبل.

وقال وطني، إنه سبق وتقدم بطلب إحاطة موجهة للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بشأن سوء أجهزة الغسيل الكلوي بمستشفى جراحات اليوم الواحد بالزاوية الحمراء، موضحًا أن أجهزة الغسيل الكلوي لها عدد ساعات محدد وإذا تجاوزت الأجهزة عدد الساعات المحددة أصبحت غير صالحة.

وأضاف، في بيان، اليوم، أن أزمة وحدات الغسيل الكلوي تنقسم إلى جزء تقنى متعلق بالمعدات المستخدمة، والتي تعرض معظمها إلى الهلاك؛ نظرا لكثافة العمل بها وعدم إخضاعها لأعمال الصيانة اللازمة، والجزء الآخر متعلق بالإهمال البشرى نتيجة غياب المساءلة والمحاسبة من المسئولين، لافتًا إلى أن مستشفى جراحات اليوم الواحد بالزاوية الحمراء تعد المنظومة الصحية الوحيدة الموجودة بالدائرة.

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