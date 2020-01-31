حسن راتب يكتب: قضية المياه.. مسألة حياة أو موت

دول المصب تعانى من أزمة حقيقية بشأن المياه.. والسدود تؤثر بشكل سلبى عليها

نحن أمام تحديات ضخمة ومن ثم لا بد أن نعطى لصناع القرار قيمة فكرية وحلولًا عملية

لم تعد قضية المياه مجرد قضية تخص الخبراء والعلماء والمتخصصين، بل تحولت إلى قضية عامة وقضية حياة بالنسبة للكثير من الشعوب، وعلى وجه الخصوص تلك الشعوب التى ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمياه حينما تمثل شريان الحياة بالنسبة لهم.

لذا ومن هذا المنطلق تكمن أهمية احتضان القاهرة اجتماع المجلس العربى للمياه الذى أقيم مؤخرًا لمناقشة عنصر حاكم من عناصر الحياة وهو عنصر المياه فى وجود هذه النخبة، هذه النخبة المتميزة من العلماء المفكرين وأصحاب الرؤى والمقام الرفيع والخبرات الطويلة، وعلى رأسهم أستاذنا العالم الجليل الدكتور محمود أبوزيد الذى كان وزيرًا للرى لردح كبير من الزمان فى مصر. وبعيدًا عن كونه قد تولى منصب وزير الرى من قبل، فهو يتولى الآن منصب رئيس الاتحاد العربى للمياه، وهو، والحق يقال له باع طويل جدًا فى هذا المجال، بل إنه يعد مرجعية حقيقية مهمة جدًا إلى أبعد مدى فى مسائل كثيرة تتعلق بقضايا المياه وبالتحديد فى موضوع المياه، سواءً فى دول المنبع أو دول المصب.

وحينما نتوقف أمام قضية المياه، فإننا نتذكر على الفور عظمة المولى عز وجل حينما أكد فى كتابه الكريم «وجعلنا من الماء كل شىء حى»، فالمياه هى أصل الحياة وحينما نعيش فى رحاب القرآن الكريم نلمس ذلك بوضوح فى آيات عديدة، منها «صنوان وغير صنوان» و«يسقى بماء واحد» و«نفضل بعضها على بعض فى الأكل» وبينما نغوص فى هذه المعانى ومساحاتها فإننا نقف أمام عظمة الخالق، وفى ناحية أخرى نجد قوله جل شأنه «وكان عرشه على الماء» أى أن العرش والعروش والخلق كله جعل من هذه المادة الحيوية، وهى الحاكمة فى الحركة الحياتية الخاصة بنا، بل هى أصل الحياة ومنتهى الحياة، لدرجة أن الخالق العظيم يرمز إلى أن عرشه على الماء.

والذى يستوقفنى أكثر أن الله قد خلق من الماء كل شىء حى.. فماذا فعل الإنسان بعلمه الذى يزعم أنه يدعيه.. فكل ما فعله الإنسان أنه قسم الماء بهذا العلم إلى عنصرين، الأول هو الهيدروجين بينما العنصر الثانى هو الأكسجين وبدأ يستخدم الهيدروجين والأكسجين فى كل ما يضر البشر، فكل المفرقعات تبدأ من هذين العنصرين الخطيرين، ولذلك فقد أراد الله أن يكون الماء سببًا فى الحياة، بينما أراد الإنسان أن يفتك بنفسه من خلال هذا السبب العظيم وهذا المعنى الجليل الذى أراده الله مستخدمًا هذين العنصرين.. وهو ما جاء فى القرآن الكريم بقوله جل شأنه «يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِى الْأَبْصَارِ».. وقوله أيضًا ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا * الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾.. ثم تأتى القنابل الذرية والقنابل الهيدروجينية فتسفك الدماء وتقتل النفس بغير حق، هذا ما فعل الإنسان بنفسه، وهنا يتجلى لنا ما قالته الملائكة لرب العزة جل شأنه «وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِى الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ» ففى علم الله عز وجل وفى خلقه وجبروته وهو الخالق الذى يعلم كل شىء قال لهم «إِنِّى أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُون* وَعَلَّمَ ءَادَمَ الأَسْمَآءَ كُلَّهَا» فمن جعل من هذه الأسماء فائدة للبشر وللإنسانية فاز بأن جعل من آثاره الطيبة وآثاره الكريمة «سنكتب ما قدموا وآثارهم».

وبهذا الطرح السابق فإننى أردت أن أضع الإنسانية أمام مسئوليتها أمام البشرية بصفة عامة وأمام الخلق لنعلم وندرك أن الخالق البارئ قد جعل من هذه المادة الحيوية عنصرًا حاكمًا فى الحركة الحياتية، وحينما نعود إلى الحديث عن هذه المادة الحاكمة فى الحياة الحياتية وما نتعرض له هذه الأيام من مشاكل نكتشف أنها فى حقيقة الأمر ناتجة عن الندرة، فالندرة فى المياه تعد ندرة عالمية الآن، والحق يقال فإننا كنا قد أدركنا منذ وقت سابق وفى أعوام سابقة أن الصراع المقبل سيكون صراع مياه، وأن الحرب المقبلة هى حرب مياه، لأن الماء هو السبب الحقيقى للتنمية الشاملة والمتكاملة.

نعم إن المياه تعد عنصرًا حاكمًا فى كل شىء، ودعونا نعترف بأننا نعيش الآن فى أزمة حقيقية على مستوى العالم.. فصحيح أن هناك وفرة فى المياه بالنسبة لبعض الدول التى تسمى دول المنبع ولكن تظل دول كثيرة، وهى التى تسمى دول المصب، تعانى من أزمة حقيقية تعرف باسم ندرة المياه.

واللافت للنظر أنه ظهرت مؤخرًا أيضًا مسألة الاهتمام بتخزين المياه، فبدأ الاهتمام بإقامة السدود ينتشر بشكل لم يكن متوقعًا وبصورة لم يكن محسوبًا لها من قبل وللأسف فإن هذا الاهتمام بالسدود ليس فقط من أجل أن تصيب نوعًا من الرخاء والتنمية لهذه الدول، ولكنها فى الوقت نفسه تؤثر تأثيرًا سلبيًا كبيرًا على دول المصب.. والأمانة تقتضينا أن نقول إن الأمم المتحدة بقدر ما تتفرغ لإيجاد حلول للمشاكل الأممية والمعضلات العالمية، فإنها لم تستطع حتى الآن أن تتطرق أو تحل المشاكل المتعلقة بما يطلق عليه دول المنبع ودول المصب.. وهذا الحديث يدفعنا لأن نتناول قضية «سد النهضة» بشكل واضح وصريح، خاصة أننا نعيش الآن معتركها، بل يعيش قطاع كبير من الناس فى قلق شديد بسبب هذه المشكلة وهذه المعضلة، وبالتالى فإن الشعور بالخطر اتسع ليصل إلى عوام الناس، إلى جانب أنه ظل ولمدة طويلة أحد هموم الحكومات المتعاقبة، بل هموم السياسيين الكبار والمفاوضين ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن تلك المعضلة هى أيضًا أحد هموم العلماء الذين تخصصوا فى علوم المياه.

وفى تقديرى الشخصى، هذا الاجتماع المهم للاتحاد العربى للمياه يستمد قوته وأهميته من كونه يناقش موضوعًا شديد الأهمية ويبعث فى النفوس الأمل لإيجاد موقف عربى موحد فى قضية تتعلق بالحياة نفسها.. فقد كنا نتطلع ونحلم فى يوم من الأيام أن نكون على غرار السوق الأوروبية المشتركة، أو أن تكون هناك وحدة عربية تحفها اللغة وتحفها الآمال والطموحات المشتركة من حيث الثقافة والتاريخ.. وبالرغم من هذا فإنه وللأسف الشديد هذه الأمة حتى الآن لم تستطع أن تتوحد على كلمة سواء ولكن الضرورات الآن تفرض على هذه الأمة أن تعيد صياغة أمور كثيرة وقضايا لم تعد نوعًا من الرفاهية، أو نوعًا من الكماليات، بل هى ضرورة حياتية وهى أن تتوحد الأمة من أجل إيجاد حل للكثير من المعضلات ولمواجهة هذه التحديات.

لذا فإننى أكرر وأؤكد أن أهمية وقيمة الاجتماع تتجلى بوضوح فى أن المجلس العربى للمياه يضم مجموعة من العلماء والخبراء فى مجال المياه والإدارة والقانون وفى مجالات مختلفة تحكم هذه الحركة بشكلها ومضمونها، بروحها وصياغتهاـ فنحن أمام تحديات ضخمة لا بد أن نعطى لصناع القرار قيمة فكرية وحلولًا عملية وحلولًا تحاول بقدر الإمكان أن تخفف حدة هذه التحديات.

فعلينا أن نواجه التحديات ونواجه معترك الحياة وهذه سنة الحياة، والقدرة على حل المشاكل والتحديات تعكس بوضوح قدرة الإنسان على البقاء فى مواجهة هذه التحديات، وهو ما يدعونى لأن أعود مرة أخرى إلى الخلق والخالق فنقرأ قوله جل شأنه «هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها» فالخلافة هى نوع من المسئولية، والإعمار هو نوع من العمل، وهو ما جاء فى كتابه العزيز {‏وَأَن لَّيْسَ لِلإنسَانِ إلاَّ مَا سَعَى‏}.. أقول ذلك لأن المشكلة تتعلق بكل العرب، والمصرى بصفة خاصة حيث يعيش الآن حالة من القلق والاضطراب، لأن هذا النهر العظيم هو منبع الحياة لهذه الأمة. وهو أيضًا خيال كل فنان وكل شاعر، وهو النغمة الجميلة التى كانت تطرب كل موسيقى وكل عازف، لذا لا يمكن بأى حال من الأحوال أن نتخيل وننظر إلى هذا النهر وهو جاف فى يوم من الأيام مهما كانت الأسباب، فهو مسألة حياة أو موت بالنسبة لهذه الأمة ونهضة هذه الأمة، منذ آلاف السنين قامت على ضفاف هذا النهر الذى خلق منها الحضارة، والحق يقال إن هذا النهر يمر على دول كثيرة ولكن لم تشهد هذه الدول مثل تلك الحضارة والنهضة التى حدثت فى مصر، وهذا دليل قاطع على أن السبب فى هذه الحضارة ليس نهر النيل فقط، بل كان الإنسان المصرى أحد الأسباب الرئيسية فى هذه الحضارة بعلمه وثقافته، بوعيه وإدراكه وبفطرته السليمة التى آمنت بالتوحيد قبل أن تنزل الأديان السماوية على هذه الأرض.. إنها قضية تستحق أن نطرحها على طاولة الحوار، وأن نستمع من الجميع دون تهويل فى وجود هؤلاء العلماء.

