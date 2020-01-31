القباج: ١٠٠ من الهلال الأحمر ساهموا في نجاح الأولمبياد الإفريقية

قدمت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الشكر لمتطوعي الهلال الأحمر المصري على مساهمتهم في إنجاح دورة الألعاب الإفريقية للأولمبياد الخاص وأقيمت في مصر خلال الفترة من ٢٥ - ٣٠ يناير في استاد القاهرة والدفاع الجوي.وقالت القباج في تصريحات اليوم، إن جمعية الهلال الأحمر المصري ساهمت بـ١٠٠ متطوع كانوا يقدمون خدمات الإسعافات الأولية والدعم الصحي والرعاية لكل المصابين خلال الفعاليات.وأضافت القباج أن الهلال الأحمر المصري تعامل مع ٢٠٠مصابا بالبطولة، بإصابات متنوعة ومتفاوتة الشدة باحترافية شديدة، بدأت من الاشتباه في كسور والإصابة بجروح مختلفة وصولا إلى الشد العضلي والكدمات.