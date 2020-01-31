رئيس تحرير الشروق: الصحافة الورقية تعرضت لطامة بسبب ضعف المحتوى

قال عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، إن معرض الكتاب مُشرف، مضيفا: «شعرت بالفخر عندما رأيت معرض الكتاب، من الممكن أن نكون نمر بأزمات اقتصادية لكن لدينا أشياء أخرى نفخر بها».وأضاف عماد الدين حسين خلال ندوة «الصحافة والقوى الناعمة» بمعرض الكتاب: «لدينا قامات كثيرة وتاريخ، لذلك لابد من التجديد في الثقافة وعدم تكرارها، لدينا دول صغيرة يكون عددها زوارها أقل من زوار المعرض».وقال عماد إن الصحافة ليست المكتوبة فقط لكنها مرئية ومسموعة أيضًا؛ وأن «الورقية» لم يقضي عليها لكنها تتعرض لطامة كبرى، بسبب ضعف المحتوى.