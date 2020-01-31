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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ الغربية: غلق 8 منشآت غذائية لمخالفتها الاشتراطات الصحية

الجمعة 31/يناير/2020 - 06:23 م
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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قرر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، غلق 8 منشآت غذائية إداريا لمخالفتها الاشتراطات الصحية واستخدام مواد غير صالحة للاستخدام الآدمي.
جاء ذلك بناءً على مذكرة الإدارة العامة للشئون الوقائية- إدارة مراقبة الأغذية، والتي تفيد بوجود مخالفات صحية بهذه المنشآت؛ ما يعرض حياة المواطنين للخطر.

ووجه محافظ الغربية رؤساء المدن والأحياء بسرعة تنفيذ قرارات الغلق لهذه الجهات؛ حفاظًا على صحة المواطنين، مؤكدًا استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية للتأكد من استيفائها كل الاشتراطات الصحية.

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