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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المتسلط.. أردوغان يُغضب الأرمن بسبب تدخله في انتخابات البطريركية

الجمعة 31/يناير/2020 - 06:49 م
أردوغان
أردوغان
أبوزيد على
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أعرب الأرمن الموجودين لدى تركيا عن غضبهم بشأن الانتخابات الجديدة للبطريركية، وذلك بسبب التدخل الواضح الذي قام به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لإقصاء أحد مرشحي البطريركية، لكونه يعارض سياساته، حيث قام بسجنه، لإفساح المجال للمرشح الذي يعد من الموالين له، كي يفوز؟.

ونجح البطريرك بيشوب سحاق، في الانتخابات الجديدة للبطريركية بإسطنبول، والتى جرت في شهر ديسمبر الماضى، بعد أن قامت الحكومة التركية بوضع قوانين جديدة تمنع من انتخاب البطريرك الذى ولد خارج البلاد.

وأقصت حكومة أردوغان 10 مرشحين من بين 12 مرشحا، لانتخابات البطريرك الأخيرة، وهو ما يعني تلاعب أنقرة بمجريات الانتخاب، من أجل البقاء على البطريرك الذى يخدم مصالح النظام، حسبما نشرت صحيفة «أحوال» التركية.

وقال رئيس جماعة «نور زارتونك»، وهي جماعة حقوقية أرمنية، للصحيفة التركية: "لا تريد الحكومة التركية بطريرك يتكلم بحرية أو معارضًا لها، أو شخصًا يحدثهم عن الأحداث التى وقعت فى عام 1915، حتى لا يتسبب لهم بالإزعاج، بل يريدون شخصا يتماشى مع هويتهم وسياساتهم، ولا يعارضهم".

وأفاد موقع "Eurasianet" الآسيوي، بأن المرشحين المقربين من الحكومة التركية، سهل لهم النظام سبل كثيرة من أجل بقائهم فى الانتخابات لكى يستفيدوا منهم فيما بعد.

يذكر أن الحكومة التركية كانت تتدخل على مدار السنوات الماضية ومنذ عام 1923، فى انتخابات الأديان الغير مسلمة.

ومنعت الحكومة التركية المجتمع الأرميني من انتخاب زعيم ديني جديد منذ ذلك الوقت، ويعتبر مسروب مطفيان هو آخر بطريرك منتخب، ولا يزال على قيد الحياة ولكن لا يستطيع القيام بواجباته بسبب مرض عقلى، وظل مطفيان بطريرك لمدة 12 عاما.

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