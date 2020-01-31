سعيد الكفراوى: إبراهيم فتحى حارس الضمير والقيم النبيلة

قال القاص سعيد الكفراوي، إن الكاتب الراحل إبراهيم فتحي، أحد المثقفين وحراس الضمير والقيم النبيلة، كان يتخذ في كتاباته معيار الحكم العادل، وصاحب ميزان عادل وصريح، وصاحب جرأة نقدية أيضًا، حيث كان يمتلك رؤية فنية تختلق الممكن والصحيح، ويعد الصوت الأنقى الذي راقب واكتشف وأعاد القيمة الإبداعية لما يسمى بجيل الستينيات.جاء ذلك خلال احتفالية مئوية ميلاد الكاتب الراحل إبراهيم فتحي، بقاعة المقهى الثقافي، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بحضور الناقد الأدبي حسين حمودة، والقاص سعيد الكفراوي، والدكتور أنور مغيث، مدير المركز القومي للترجمة.وأضاف الكفراوي، أن الكاتب الراحل إبراهيم فتحي كان واحدًا من أصحاب الفضل عليه في الكتابة، حيث كتب عن الجماعة المهمشة هؤلاء أهل القرى والريف، وتناول العديد من القضايا الإنسانية عن هؤلاء المهمشين، من خلال فن القصة القصيرة الإنسانية، موضحًا أن فتحي كان مهتمًا بالكتابة منذ الصغر ويمارسها بقصد اكتساب الثقافة، وكان على رأس النقاد والكتاب التنويريين، الذين ساندوا ودعموا الجيش المصري في هزيمة 67، وهو أول من أنشأ هو وأصدقاؤه جمعية "كتاب الغد"، التي صدر عنها مجموعة متنوعة من الإصدارات الأدبية، كان من بينها المجموعة القصصية لمحمد إبراهيم وغيرها.