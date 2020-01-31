سيلفى مع على غزلان احتفالاً بـ«مدمن نجاح»

حضر علي غزلان، منذ قليل، اليوم الجمعة، لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ٥١، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس.وحرص جمهور معرض الكتاب على الترحيب به والتقاط صور سيلفي معه، والاحتفال معه بكتابه "مدمن نجاح"، والذي حقق نجاحًا منذ طرحه في المعرض، والتف العديد من الزوار حول غزلان للاحتفاء به، خاصة أن المعرض شهد زحامًا شديدًا اليوم الجمعة.وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب، من 22 يناير إلى 4 فبراير، وتشارك السنغال كأول دولة من إفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض، وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.