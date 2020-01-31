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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

أسماء 5 عمال توفوا مختنقين داخل شقة بـ6 أكتوبر

الجمعة 31/يناير/2020 - 06:05 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ندى حمدي
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حصل «الدستور» على أسماء 5 عمال لقوا مصرعهم خنقا داخل شقة في عقار تحت الإنشاء بمدينة 6 أكتوبر.

وتبين أن المتوفين، هم: عمر سعد فايز، وشقيقه بخيت، وحاتم فيض، وحمدى بدوي، ومحمد الماسخ، من مدينة جهينة بمحافظة سوهاج، ويعملون في مدينة 6 أكتوبر، واعتادوا العودة مساءً للمبيت في الشقة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن أن المتوفين أعمارهم تتراوح بين ١٨ إلى ٢٠ عاما واستأجروا غرفة في عقار تحت الإنشاء بمنطقة ٨٠٠ فدان، وتوفوا منذ أسبوع مختنقين بغاز أول أكسيد الكربون بعد إشعالهم "راكية" نار للتدفئة.

وأوضحت التحريات، أن عمال كهرباء توجهوا لإتمام أعمال بالعقار الذي تقع به شقة المتوفين فشموا رائحة كريهة وتبين إغلاق الغرفة، فاتصلوا بالنجدة، وحضرت قوات الشرطة التي كسرت الباب وعثرت على جثامين المتوفين الخمسة وبجوارهم متعلقاتهم الشخصية كاملة.
وتبين من المعاينة الأولية لمفتش الصحة، أن الوفاة سببها اسفكسيا الاختناق دون أي إصابات ظاهرية أخرى، وأنه لا شبهة جنائية في الواقعة وأن الوفاة وقعت منذ أسبوع، والجثث لم تتحلل بالكامل لبرودة الجو التي ساعدت في الاحتفاظ بحالتها.

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