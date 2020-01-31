عباس يبحث مع أبوالغيط تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية

بحث رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبومازن، في مقر إقامته بقصر الضيافة في القاهرة، مساء اليوم الجمعة، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، المستجدات على الساحة الفلسطينية، خاصة خطة السلام الأمريكية.وأكد الرئيس محمود عباس- خلال اللقاء- على ضرورة اتخاذ موقف عربي موحد تجاه هذه الخطة وضرورة الالتزام بمبادرة السلام العربية دون تغيير، وقرارات الشرعية الدولية.