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توك شو

خبير بالشئون الأوروبية: بريطانيا لن تكون عضوًا ممثلاً بالاتحاد الأوروبى

الجمعة 31/يناير/2020 - 05:59 م
محمد رجائي بركات
محمد رجائي بركات الخبير بالشؤون الأوروبية
رباب الأهواني
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قال محمد رجائي بركات الخبير بالشئون الأوروبية، خلال الـ11 شهر المقبلة، لن يحدث أي تغيير داخل الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.

وأضاف محمد رجائي بركات، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «extra news» اليوم، أن بريطانيا لن تكون عضوا ممثلا فى الاتحاد الأوروبي؛ نتيجة عدم وجود مفوض أوروبي عن بريطانيا، بالإضافة إلى عدم إمكانية مشاركتها فى اجتماعات القمة الأوروبية المقبلة.

وأوضح الخبير في الشئون الأوروبية، أن أولويات بريطانيا، خلال الفترة المقبلة، تتمثل فى محاولة التوصل إلى اتفاق تجاري مع دول الاتحاد الأوروبي بشأن استمرار المبادلات، لافتًا إلى أن بريطانيا تريد الاستفادة من اتفاقية الإعفاءات الجمركية دون أن يكون لديها أي التزامات تجاه دول الاتحاد الأوروبي.

كما بين أن الانتهاء من المفاوضات حول انسحاب بريطانيا لن يتم خلال العام الحالي، مشيرًا إلى أن من أكثر المشاكل التي تواجه بريطانيا الآن هي الصيد بالمياه الدولية.

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