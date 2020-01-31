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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«المونيتور»: ممر إسطنبول وهمى ولا يمكن مقارنته بقناة السويس

الجمعة 31/يناير/2020 - 05:57 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صلاح الدين
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أكد موقع "المونيتور" الأمريكي، أن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن مشروع قناة إسطنبول، كانت غامضة ولم يكشف مصدر تمويل القناة البالغ 12.5 مليار دولار، أي ما يعادل 75 مليار ليرة.

وتساءل الموقع الأمريكي: "هل يجب على الشعب أن يفترض العثور على المصرفي المجنون لتمويل المشروع، أو بمعنى آخر هل حصل أردوغان على ضمان تمويل للممر المائي الذي سيبلغ طوله 45 كيلومترًا، وعرضه 100 متر، وعمقه 25 مترًا؟".

وأوضح أنه حتى الآن لا توجد إجابة واضحة، وأنه في ديسمبر الماضي، قال أردوغان إن العثور على المقاول هو الخيار الأول للحكومة وإلا سيتم بناؤه بالميزانية الوطنية.

وأكد أن تصريحات أردوغان كانت غامضة للغاية، فاذا كان قرار الحكومة هو الاعتماد على الميزانية سيعني عبئا إضافيا على الدولة التي تعاني من أزمة اقتصادية طاحنة، وهو ما يطرح تساؤلا عن الأهمية القومية للمشروع.

وأضاف أن أردوغان اعتبر أن القناة ستنقذ ممر البوسفور المائي مما أاسماه التهديدات، وقال: "قناة إسطنبول هي إشارة، رسالة نرسلها إلى العالم، تمامًا مثل قناة السويس وقناة بنما والعديد من القنوات (الاصطناعية) المماثلة".

وأكد الموقع أن مقارنة أردوغان هنا غير منطقية لأن قنوات السويس وبنما توفر فوائد تجارية لمشغليها ومستخدميها، كونها طرقا مختصرة تمنع السفن من الالتفاف حول قارات إفريقيا وأمريكا اللاتينية على التوالي. قناة إسطنبول، ومع ذلك تفتقر إلى هذه الميزة؛ لأنها لا تقصر الطريق. علاوة على ذلك، فإن اتفاقية مونترو لعام 1936، التي تنظم مضيق البوسفور والدردنيل، تمنح السفن التجارية حرية المرور دون مقابل عبر البوسفور. لذا فإن استخدام قناة ضيقة قريبة لا يوفر أي ميزة، لكن الرسوم لا تتضمن منطقًا تجاريًا.

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