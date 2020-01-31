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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخارجية الأمريكية: يجب تخليص الشعب الليبى من التدخل الأجنبى الخبيث

الجمعة 31/يناير/2020 - 06:12 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عبير سليم
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أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن انتهاكات الحظر المفروض من قبل مجلس الأمن على الأسلحة في ليبيا والذي كشفته تقارير الأمم المتحدة أدى لتفاقم الوضع المضطرب في البلاد.

ودعت الخارجية في عدة تغريدات عبر صفحتها الرسمية الناطقة بالعربية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى إيقاف هذه الانتهاكات، معتبرة أنها عمقت الألم والمعاناة التي يواجهها الليبيون العاديون كل يوم.

وطالبت الخارجية بوقف ما أسمته التدخل الأجنبي الخبيث، مؤكدة ضرورة أن تتحول الهدنة التي تم الاتفاق عليها خلال مؤتمر برلين إلى وقف دائم لإطلاق النار، وأن يتحمل الذين انتهكوا قرارات مجلس الأمن عواقب ذلك.

وشددت الخارجية على ضرورة رفع القيود المفروضة على إنتاج النفط الليبي، وانتهاء التهديدات الموجهة نحو المدنيين والطيران، والسماح للنازحين بالعودة إلى منازلهم، مشددة على أن الحل السياسي للصراع في ليبيا يتطلب عملية شاملة بقيادة ليبية.

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