كوم ماريا تنظم الاحتفال السنوي لمسار العائلة المقدسة غدا

تنظم قرية كوم ماريا بمركز ملوي، جنوب محافظة المنيا، غدًا السبت، الاحتفال السَنوىِ لدخول العائلة المقدسة إلى المحافظة، ويترأس الأحتفال الانبا ديمتريوس أسقف إيبارشية ملوي وأنصنا والأشمونين، إلى جانب عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.وقال نادر جرجس، منسق زيارات مواقع مسار العائلة المقدسة، لـ«الدستور»، إن برنامج الاحتفال يبدأ بحضور محافظ المنيا، وسفراء دول أجنبية، ومن المحتمل أن يشارك وزير السياحة والآثار، وعميد معهد الدراسات القبطية، وعدد من أساتذة المعهد وبعض "الأراخنة".و قرية" كوم ماريا" تابعة لمطرانية ملوي، وهي إحدى محطات رحلة العائلة المقدسة في مصر، وتنظم المنطقة كل عام احتفاليتين إحداهما في فبراير والأخرى في يونيو.