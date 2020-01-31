محمد الباز: اختلافنا مع الإخوان «جوهرى» والجماعة اختارت العزلة

قال الدكتور محمد الباز؛ رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بمؤسسة الدستور؛ إن منهج كتاب أهل الشر؛ هو فضح الجماعات الإرهابية والإخوان المسلمين، مبينًا أن الاختلاف معهم ليس في وجهة النظر، ولكن اختلاف وجود.وأضاف "الباز" أن الإخوان يريدون دولة علي نظامهم؛ لذلك فشلوا في حكم مصر مثل غيرهم من المحتلين؛ مبينًا أنهم اختاروا أن يعيشوا في معزل عن الناس ومغلقين.وتابع: الإخوان المسلمون والجماعات ليسوا أكثر من محتلين؛ كما قالت المستشارة تهاني الجبالي، عندما قالت: نحن في معركة أمام الإخوان.وأضاف أن العقبة التي تواجه مصر الآن هي أزمة وعي؛ بأن يدرك الناس أن هذه الجماعة تشكل خطرًا على الدولة بشكل عام وعلى المواطنين بشكل خاص.وبين أن من يحاول أن يدافع عن وطنه يتعرض لهجوم من الجامعات والإخوان المسلمين لمحاولة إسكات الناس؛ مبينًا أنه لا بد من الانتماء للوطن.