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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

رضوى زكي: «مصريات عربية» يؤكد تميز حضارة مصر عن غيرها من الدول

الجمعة 31/يناير/2020 - 04:55 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
نعمات مدحت
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قالت الكاتبة رضوى زكي، إن كتابها "مصريات عربية حكايات وملامح من تراث مصر"، يتناول 21 موضوعًا، ولفتت إلى أنه يناقش تميز الحضارة المصرية عن غيرها من الحضارات، كما أنه يتحدث عن العمارة والتراث الإسلامي.

وأضافت خلال ندوتها بقاعة "كاتب وكتاب" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الواحدة والخمسين، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، أن مدة كتابة الإصدار استغرقت عامًا كاملًا.

وأوضحت "زكي" أن العنوان يعبر عن متن ما جاء به، وأن "مصريات عربيات" يتعلق بمصر وتاريخها وحضارتها، موضحة أن طول فصول الكتاب نبحث عن تاريخ مصر وحاضرها.

ولفتت إلى أن مصر بكل تاريخها استوعبت الحضارة الإسلامية بما فيها المغرب في القرن الرابع الهجري من بداية دخول اللغة العربية، وتأثير مصر بها.

وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير، وتشارك السنغال كأول دولة من إفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض، وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.

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