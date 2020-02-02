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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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احصل على أفضل خدمة بنشر متنقل بالكويت مع كراج اونلاين

الأحد 02/فبراير/2020 - 08:34 م
جريدة الدستور
منار أحمد
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يوجد الكثير من المشاكل التي تواجه أصحاب السيارات وخصوصا عندما يكون في الشارع، ولكن يجب أن تعرف ما هي المميزات والخدمات التي تقدمها الشركة من الوقت للآخر، كما يوجد مجموعة من الخدمات المجانية التي لا مقيل لها، وتعطيها الشركة للمستخدمين في أي وقت.

بنشر متنقل بالكويت 

تتميز شركة كراج متنقل بإنها الأكثر تميزاً على الإطلاق من بين الشركات الأخرى، وهي تعمل على تصليح السيارة بكل ما يخصها، ولكن عليك أن تسجل الدخول خلال الموقع الإلكتروني من أجل الاتصال بهم في كل وقت وسوف تجدهم أمامك بأقل وقت ممكن.

تستطيع الشركة أن تصلح كل ما يتواجد بالسيارة بأقل وقت وبسرعة كبيرة، فإذا كنت في طريق عام لا يوجد به أحد يمكنك أن تتصل فورا لكي تأتي الشركة من أجل التصليح، وهي متاحة أمامك على مدار 24 ساعة حتى بعد منتصف الليل، وهذا ما يميزها عن الشركات الأخرى من خلال بنشر متنقل .

كما يتميز فريق الواحد بالتنظيم والمثالية الكبيرة وهي ضمن تخصصات كثيرة، فيمكن أن تعرف كل ما تريد معرفة من خلال النظام الإلكتروني أو الاتصال بخدمة العملاء على مدار اليوم، كما أنهم يستقبلون الاتصال وفقاً للاستشارة الخاصة بك، كما تستخدم الشركة تقنيات مختلفة مميزة من بينهم الرد السريع والاستجابة القوية.

يحتاج كل شخص منا إلى بعض الخدمات القوية السريعة والتي تكون خاصة بالطوارئ وخصوصا خدمات صيانة السيارات التي تتم من خلال كراج متنقل، وهي تتواجد بالكثير من المناطق بالكويت وذلك من أجل الحفاظ على سياراتهم وهي تساعدهم في الحصول على كل ما تريد ولكن بأقل سعر ممكن وخصوصا في وقت الليل، وتتعدد الحوادث الغريبة في وقت الليل.

إذا حدث عطل لك في وقت متأخر يمكنك أن تتصل بالشركة وسوف يتم إرسال أقرب شخص لك من أجل عدم التأخير، وتعرف الشركة العطل بسرعة وبسهولة كبيرة أيضاً، وكل ما عليك أن تتصل بالشركة فوراً لتلحق العروض المتاحة في الوقت الحالي.

تقوم الشركة بتبديل كل ما تريد بالسيارة في المناطق المختلفة الموجودة بالكويت، ومن بين المميزات الموجودة داخل الشركة من بينهم الورشة المتنقلة في كل مكان وهي ورشة متكاملة ومن أهم ورشات التصليح.

 ومن هنا تأتي الثقة والأمان وتعمل الورشة بكفاءة كاملة ولها الكثير من الأسس التي تكون متكاملة مع بعضها البعض، وتسير الشركة على الخطط المتكاملة الواعية والتي تتمثل بالسرية التامة ومن خلالها يمكنك تبديل بطاريات  للعمل على تصليح السيارة بالإضافة إلى تبديل تواير السيارة.

إصلاح كهربائي متنقل 

يوجد الكثير من الخدمات التي تقدمها شركة إصلاح كهربائي متنقل، وهذا ما يحدث في بعض الأوقات عندما تتعطل السيارة في وقت متأخر من الليل، ولذلك تساعد الشركة أصحاب السيارات بشكل كبير، وتعد شركة كراج أونلاين فلا داعي لأن تقلق أبدا.

وتعمل الشركة على إصلاح الكهرباء الخاصة بالسيارة في بعض الأوقات، وذلك عندما تتعطل السيارة في الشارع، فيتم فحص السيارة بشكل متكرر وبسهولة شديدة والعمل على تنظيم البرمجة، كما يتم فحص كهرباء السيارة من خلال البرمجة الإلكترونية وتمنحك الشركة مجموعة كبيرة من الخصائص والمميزات ولذلك عليك أن تتصل بها في كل وقت.

ويتميز الفنيين في شركة كراجك أونلاين بالخبرة الكبيرة الكافية التي تمنح الشركة مكانة كبيرة في هذا المجال الخاص بالسيارات، ومن هنا يتم الكشف عن الأعطال وذلك من خلال الاعتماد على خبرات وكفاءات يتم انتقائها بعناية وبدقة شديدة للغاية.

وتعمل الشركة على تأسيس خدمات كبيرة خاصة بمجال إصلاح السيارات وهذا الأمر يكون بشكل متكرر، ومهما كان المكان الذي تتواجد فيه سوف تكون الشركة قريبة منك بحيث لا تنتظر لفترة كبيرة وطويلة ولذلك هي الأسرع على الإطلاق وهي تتناسب مع التطور التكنولوجي والحضاري الذي يناسب الوقت الحالي.

كما أن الشركة توفر الكثير من ورشات العمل في نفس ذات الوقت، فإذا حدث معك عطل ما ويوجد شخص آخر لديه عطل فسوف تجد فرصة لك و للشخص الآخر وبالتالي سوف يتم الحصول على الخدمة ببساطة والتكلفة هنا سوف تكونة قليلة وغير كبيرة والتي تتميز بالمهارة الكاملة.

توجد خدمة أخرى ألا وهي السرعة في الاستجابة ولذلك يجب أن تعرف ما هي الخدمة المتاحة بالنسبة لك، وهذه الشركة من الشركات التي توفر لعملائها أفضل الخامات والتي تتميز بالجودة العالية، وهذه الخامات تكون مستوردة ومتاحة لك في جميع الأوقات على مدار الـ 24 ساعة باليوم، وهي ميزة كبيرة لا يمكن أن تستغني عنها أبدا.

تواجد الشركة في كل مكان بالكويت لا يمكن أن تكون موجود في مكان وحدث عطل ولا تجد الشركة، ولكن لها أفرع في كل مكان بالكويت، كما أن هذه الشركة مثالية للغاية بعيدا عن الشركات التي يهمها أكثر من أي شيء المال، ولكن تكلفة هذه الشركة بسيطة ويوجد الكثير من الخدمات المجانية المثالية الخاصة بالاستشارات والكثير من الخدمات المجانية الأخرى التي تفيدك.


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