فعاليات مؤتمر مدارس الأحد بكنيسة العائلة المقدسة في الفيوم

نظمت كنيسة العائلة المقدسة بالفيوم مؤتمرًا لمدارس الأحد على مدار يومي الخميس والجمعة 30 و31 يناير الجاري.دارت موضوعات المؤتمر حول "لا تشهد بالزور، ولا تشتهي مال القريب"، كما تضمن فقرات متنوعة من لقاءات، ترانيم، أشغال يدوية.ومن ناحية أخري أقامت كنيسة انتقال العذراء كوم امبو- أسوان مؤتمرها لمرحلتي الابتدائية والإعدادية بحضور الأب يوسف زكى الفرنسيسكانى مسئول الخدمة، في الفترة من السابع والعشرين من يناير الجاري، وحتي التاسع والعشرين من الشهر نفسه.بدأ المؤتمر بصلاة القداس الإلهي، وقام بالصلاة الأب يوسف زكى راعى الكنيسة، وتضمن المؤتمر فقرات دينية تكوينية، وفقرات ترفيهية، وفقرات ترانيم وأشعال يدوية.