كرم جبر: «أهل الشر» فضح تخطيط الخوارج لقتل الإمام علي

قال الكاتب كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام السابق، إن أهم ما جذبه في أسلوب الكاتب نشأت الديهي هو سلاسته في أسلوب السرد، خاصة الجزء المتعلق بتعريف الخوارج، والذي أكد أنهم كانوا يكفّرون كل من يختلف معهم في الرأي.جاء ذلك خلال ندوة لمناقشة كتاب "أهل الشر" لمؤلفه الإعلامي نشأت الديهي، بحضور الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لمؤسسة "الدستور"، واللواء فؤاد علام، الخبير الأمني، والإعلامي عمرو عبدالحميد.وأضاف "جبر" أن الكتاب أوضح كيف خطط الخوارج لقتل الإمام علي، وكيف خططوا أيضًا للتخلص من معاوية، والإمام عمر، واصفا قتل الإمام علي بأنه حدث عندما دخل عليه رجل فضرب عنقه فأصابه.وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير، وتشارك السنغال كأول دولة من إفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض، وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.