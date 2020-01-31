محافظ بنى سويف يتفقد أعمال تطوير «طراد النيل» بالواسطى

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بحضور النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، عددًا من شوارع مدينة الواسطى، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير شارع طراد النيل، الإشغالات والمباني المخالفة لكود الارتفاعات بالشارع الذي يمثل أهمية حيوية للمدينة.وشدد المحافظ على تكثيف حملات رفع الإشغالات والتنسيق مع شرطة المرافق والمرور لتيسير الحركة المرورية بالمنطقة، مؤكدًا على متابعة طلاء واجهات المباني الجديدة طبقًا للقانون.وتمت مناقشة سير أعمال الرصف وتطوير الجزيرة الوسطى بشارع طراد النيل، حيث أشار رئيس المدينة إلى أنه قد وصلت نسبة تنفيذ المشروع إلى أكثر من 75%، منوهًا عن أنه تم تنفيذ توجيهات المحافظ بشأن تذليل بعض العوائق التي واجهت تنفيذ المشروع والذي كان يسير بنسب تنفيذ عالية حسب الخط الزمني المحدد، وكان من المقرر الانتهاء منه في التوقيتات المحددة، حيث قد تم الانتهاء بالفعل من رصف أحد جانبى الطريق، ولكن عند تنفيذ التطوير في الجانب الآخر تلاحظ تهالك لخط مياه بالشارع، فتم إسناد تغيير هذا الجزء المتهالك لشركة المياه، والتي وفرت الاعتمادات المطلوبة، وتم الانتهاء من الإصلاحات اللازمة، وتم استئناف العمل بالطريق، حيث تم الانتهاء من الطبقة الرابطة، تمهيدًا للبدء في أعمال الطبقة النهائية، والانتهاء من الأعمال في غضون أسبوعين من الآن.وعقد محافظ بني سويف اجتماعًا بحضور النائب بدوى النويشى، مع رئيس المدينة المحاسب عادل ضيف الله، وفي حضور اللواء حسام حمودة، السكرتير العام المساعد، ناقش خلاله الموقف الخدمى بمركز ومدينة الواسطى، والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها في عدد من القطاعات الخدمية الحيوية.