تعيين حازم الجندي مساعدًا لرئيس «الوفد» لشئون التخطيط

أصدر المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، قرارًا بتعيين المهندس حازم الجندي مساعدًا لرئيس الوفد لشئون التخطيط.وأعرب الجندي عن سعادته بقرار رئيس الوفد، مشيرًا إلى أن الحزب يشهد تطورًا كبيرًا، في جميع المجالات بعد أن تولي بهاء أبوشقة رئاسته.وأضاف أنه يسعي إلى تقديم الأفضل للدولة المصرية من خلال العمل الدءوب داخل حزب الوفد صاحب التاريخ الوطني المشرف الذي يمتد إلي 100 عام، لافتًا إلى أن الحزب يسير بخطوات قوية نحو تحقيق الأفضل وتصدر المشهد السياسي، وأصبح لاعبًا قويًا داخل الملعب السياسي.وأشاد "الجندي" بالطفرة التي شهدها الحزب منذ تولي بهاء الدين أبوشقة رئاسة الحزب حيث أولى اهتمامًا كبيرًا بالشباب والمرأة، وبتأهيل الكوادر السياسية من أجل خدمة الوطن والمواطنين.