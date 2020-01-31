قداس مشترك لكنائس العائلة الأرثوذكسية الشرقية برمسيس

يقيم ممثلو الكنائس الأرثوذكسية الشرقية، قداسًا مشتركًا، غدَا السبت، بكنيسة الأرمن الأرثوذكس برمسيس.ويترأس صلاة القداس الإلهي، الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، والمطران أشود مطران الأرمن الأرثوذكس بمصر والسودان وسائر إفريقيا.ويعد القداس السنوي للعائلة الأرثوذكسية الشرقية تقليد منذ خمسة أعوام بعد لقاءات بطاركة الشرق الأوسط الأرثوذكسين.ويتم تلاوة الصلاة خلال القداس بعدة لغات من الآباء المشاركين؛ اللغة القبطية، واللغة السريانية، واللغة الأرمنية، واللغة الأمهرية، واللغة العربية.