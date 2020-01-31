جمعية «رسالة» توزع البهجة على زوار معرض الكتاب

حرصت جمعية "رسالة" على توزيع البالونات والرسائل التحفيزية، منذ قليل، على زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ٥١، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس.وتوافد عدد كبير من الجمهور على مقر الجمعية خاصة الأطفال، الأمر الذي أدى إلى زحام شديد، خاصة لرغبة الجميع في الحصول على بالونات من أجل أطفالهم.وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير، وتشارك السنغال كأول دولة من إفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض، وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.