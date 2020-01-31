عضو بمجلس السيادة السوداني يؤكد أهمية إزالة بلاده من قائمة الإرهاب

أكد صديق تاور عضو مجلس السيادة السوداني، أهمية إزالة بلاده من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، حتى تتمكن من الاندماج في المنظومة الاقتصادية والمالية الدولية.وذكر مجلس السيادة السوداني- في بيان- أن تاور التقى اليوم الجمعة مع بيتر دي رويتر المدير العام لمجلس الأعمال المشترك لهولندا وإفريقيا، واطلع على نبذة تعريفية عن المجلس، وجهوده لتطوير التعاون والاستثمارات المشتركة بين رجال الأعمال في هولندا والدول الإفريقية.وتطرق تاور لتطورات الأوضاع في السودان بعد نجاح ثورة ديسمبر، وإكمال هياكل الحكم المدني ومباشرتها لأعمالها، مؤكدًا أن تحقيق السلام يمثل أولوية قصوى خلال الفترة الانتقالية.وأشار إلى الرغبة والإرادة السياسية القوية للجميع للوصول إلى سلام مستدام بالبلاد، خاصة وأن الأطراف تتحاور كشركاء وليس كأعداء، كما كان في السابق، مستعرضًا التحديات الاقتصادية التي تواجه الفترة الانتقالية.وأكد الجانبان أن الأوضاع في السودان تسير نحو الأفضل وأن الفرصة أصبحت مواتية لقطاع الأعمال بمملكة هولندا لاستكشاف مجالات الاستثمار، وأن البلدين لما لهما من ميزات تفضيلية، خاصة في المجالات الزراعية يمكنها تحقيق منافع مشتركة للشعبين.