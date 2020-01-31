حبس 3 أشخاص أطلقوا أعيرة نارية بشكل عشوائى فى بولاق أبوالعلا

أمرت نيابة بولاق أبوالعلا الجزئية، بحبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائى بمنطقة القلاّية ببولاق أبوالعلا، كما أمرت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة بولاق أبوالعلا بسرعة التحريات حول المتهمين لاستكمال التحقيقات.وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، عن أنه تم تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" متضمنًا وجود 3 أشخاص أعلى سطح أحد العقارات السكنية وقيام أحدهم بإشهار سلاح (مسدس) وإطلاق طلقات منه فى الهواء.وبالفحص تبين أن المقطع المتداول تم تصويره أعلى سطح أحد العقارات بمنطقة القلاية بدائرة قسم شرطة بولاق، وبإجراء التحريات أمكن التوصل إلى مرتكبي الواقعة.وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما وبحوزة أحدهما طبنجة مستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد فرض السيطرة والبلطجة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.