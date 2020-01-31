القبض على تاجر أسلحة وذخيرة خرطوش قبل ترويج بضاعته بالعجوزة

نجحت الإدارة العامة لمباحث الجيزة في القبض على أحد أخطر تجار الأسلحة النارية، وبحوزته بندقية خرطوش، وفرد روسي، بالإضافة إلى كمية من الذخيرة بلغت 42 طلقة خرطوش و7 طلقات آلية، واعترف المتهم بحيازته المضبوطات للاتجار بها، وترويجها على عملائه، فحرر محضر بالواقعة، وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.وكشفت تحريات المقدم مصطفى خليل، رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، عن تورط " محمد.ع.م"، عاطل، فى الاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة، واستعداده لترويج عدد من الأسلحة والذخيرة على عملائه.وفور التأكد من صحة المعلومات، بدأ العميد عمرو طلعت، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعقيد عمرو البرعى، مفتش المباحث الجنائية، فى وضع خطة للإيقاع بالمتهم فى حالة تلبس، وضبط الأسلحة الخاصة به.وعقب الحصول على إذن من النيابة، بدأ النقيب وليد عمرو، معاون مباحث قسم شرطة العجوزة، فى رصد تحركات المتهم، وتمكن من إعداد كمين له والقبض عليه، وبحوزته بندقية خرطوش، وفرد روسى، و42 طلقة خرطوش، و7 طلقات آلى، بالإضافة إلى مبلغ مالى وهاتف محمول.وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للأسلحة والذخيرة دون ترخيص، للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتمت إحالة المتهم إلى النيابة اليوم الجمعة للتحقيق.