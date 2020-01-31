ربيكا برانيا: تنوع الثقافات بالبرنامج الرئاسي الإفريقي أبهرني

قالت ربيكا برانيا خريجة الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي الإفريقي، من جنوب السودان ومدربة في منظمة" advance south Africa": تعلمت من البرنامج كثيرا لاختلاف الجنسيات والثقافات.وأضافت في تصريحات خاصة للدستور:" درسنا القيادة، الإقتصاد، حل الأزمات، وكانت هناك زيارات للاهرمات، قناة السويس، القرية الفرعونية ما أضاف لي خبرات كثيرة".وتابعت:"بعد عودتي سأقوم بتدريب الشباب والسيدات في المنظمة على القيادة ولكن بطريقة الأكاديمية".يشهد اليوم الجمعة تخريج الدفعة الثالثة من شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة بقصر محمد علي بالمنيل.أطلق فكرة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من مدينة شرم الشيخ، كإحدى توصيات منتدى شباب العالم نوفمبر2018، وبدأت الأكاديمية الوطنية للتدريب في تنفيذه تزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لعام 2019.ويهدف البرنامج إلى تجميع الشباب الإفريقي بالقارة في برنامج تدريبي واحد باختلاف انتماءاتهم ومعتقداتهم تحت مظلة التنمية والسلام.