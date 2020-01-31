محمد الباز: الوطن بحاجة لمزيد من الكتب الكاشفة للجماعات الإرهابية

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير مؤسسة الدستور، إن البعض يردد أن الكتب التي ألفت عن جماعة الإخوان ومخططاتها كثيرة، لكن في الحقيقة نحن نحتاج إلى أكثر من ذلك.جاء ذلك خلال ندوة لمناقشة كتاب "أهل الشر" لمؤلفه الإعلامي نشأت الديهي، بحضور الدكتور محمد الباز، واللواء فؤاد علام الخبير الأمني والإعلامي عمرو عبدالحميد.وأضاف الباز أن الدور لا بد ألا يقتصر على الكتب فقط، إنما أيضًا لا بد من زيادة عدد البرامج التي تتحدث عن فساد وإرهاب جماعة الإخوان، لتوعية المواطنين بالممارسات المتطرفة لهم.وأشار الباز إلى أن كتاب نشأت الديهي مجهود عظيم، ونحن بحاجة إلى وجود مئات الكتب من نوعيته.