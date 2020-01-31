القبض على صاحب شركة هارب من دفع 15 مليون جنيه بالمقطم

ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى، مساعد الوزير لأمن العاصمة، القبض على صاحب شركة مقاولات هارب من دفع غرامات وأحكام قضائية فى المقطم.وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بلاغًا يفيد بتمكن قوة من وحدة مباحث قسم شرطة المقطم، من ضبط "ف. م. ع"، "48 سنة"، صاحب شركة مقاولات ومقيم بالحي الأول ـ الهضبة الوسطى ـ دائرة القسم، والمطلوب التنفيذ عليه في 37 حكم حبس جزئي وغرامات (مباني) بإجمالي حبس 16 سنة، وغرامات مالية مستحقة بلغت خمسة عشر مليونًا وإحدى عشر ألف وأربعمائة وأربعين جنيهًا.