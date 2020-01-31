بالدور.. إقبال كبير على نافورة معرض الكتاب لالتقاط «سيلفى»

توافد العديد من زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ51، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع، على نافورة المياه التي توسطت المعرض.وحرص زوار المعرض على التقاط بعض الصور التذكارية أمام النافورة، الأمر الذي أدى إلى تدافع المواطنين وجعلهم يقومون بعمل طابور لترتيب الأدوار والتصوير.وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير، وتشارك السنغال كأول دولة من إفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان، شخصية المعرض، وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.