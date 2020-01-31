فريق CST الكاثوليكي يشارك في معرض الكتاب

شارك فريق "CST" الكاثوليكي للألعاب بفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بجناح الإيبارشية البطريركية الكاثوليكية.تسعى مجموعة "CST" الكاثوليكية إلى توصيل رسالة الكنيسة من خلال الألعاب، وحرص اليوم، على تقديم العديد من الألعاب للراغبين بالمشاركة والمتواجدين بالركن.وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير، وتشارك السنغال كأول دولة من إفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض، وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.