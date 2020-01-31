«محميات البحرالأحمر» تكشف سبب تسريب بقعة زيت بشواطئ الغردقة

قال الدكتور تامر كمال، مدير محميات البحر الأحمر، إن سبب العثور على بقعة زيت بأحد شواطئ الغردقة جاء عقب حدوث تسرب كمية منه بسفينة مهجورة نتيجة ثقب بداخلها، مشيرًا إلي أنه تم احتواء التسريب وجار التعامل مع الواقعة.تلقي حسن الطيب، رئيس جميعة الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالبحر الأحمر، اليوم الجمعة، بلاغًا يفيد بوجود تلوث زيتي بأحد شواطئ مدينة الغردقة، وعلي الفور تم إبلاغ غرفة عمليات البحر الأحمر والمحميات والجهات المسئوة.وأكد الطيب في تصريحاته لـ"الدستور"، أن البلاغ جاء من أحد مراكب الصيد الذي رصد وجود تسرب زيتي، وتم تحديد الموقع وجار عمل اللازم تجاه الواقعة.