غياب سفير الاتحاد الإفريقي عن ندوة آفاق الحوار الثقافي الشبابي الأفروعربي

غاب السفير عبدالحميد بو زاهر؛ عن الحضور إلي ندوة آفاق الحوار الثقافي الشبابي الأفرو عربي؛ المقامة في القاعة واحد في معرض القاهرة الدولي للكتاب.وتعليقًا على ذلك؛ قال الدكتور عبدالله الباطش؛ مدير ندوة آفاق الحوار الثقافي الشبابي الأفرو عربي؛ أنه لا يعلم سبب عدم حضور السفير إلى الندوة.وأوضح "الباطش" أنه يمكن أن يكون السفير عبدالحميد بو زاهر؛ لديه ارتباط بموعد آخر.وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير، وتشارك السنغال كأول دولة من إفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض.وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.