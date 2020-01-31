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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

على قاسم يتعاقد على مسلسل «لعبة النسيان»

الجمعة 31/يناير/2020 - 04:13 م
علي قاسم
علي قاسم
حسين الجندي
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تعاقد الفنان علي قاسم على المشاركة في مسلسل "لعبة النسيان"، الذى تقوم ببطولته الفنانة دينا الشربيني، ومن المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.

المسلسل من تأليف تامر حبيب، وإخراج هاني خليفة، ومأخوذ من فورمات إيطالية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.

في سياق آخر، ينتظر "قاسم" عرض فيلمه الجديد "رأس السنة"، للمؤلف محمد حفظي، والمخرج صقر، والذي يقوم ببطولته كوكبة من الفنانين، في مقدمتهم شيرين رضا وإياد نصار ومحمد ممدوح وإنجي المقدم وأحمد مالك.

يُذكر أن الفنان علي قاسم كان قد تألق سابقًا في عدد من الأدوار، أبرزها "عمر" في مسلسل "قابيل" مع الفنانة أمينة خليل والفنان محمد فراج ومحمد ممدوح، و"ضاحى" في مسلسل "طايع" مع الفنان عمرو يوسف.

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