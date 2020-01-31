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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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فؤاد علام: مصر الدولة الأولى المستهدفة بالتدمير فى المنطقة العربية

الجمعة 31/يناير/2020 - 04:11 م
اللواء فؤاد علام
اللواء فؤاد علام الخبير الأمنى والاستراتيجى
جمال عاشور - دعاء راجح
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قال اللواء فؤاد علام، الخبير الأمنى والاستراتيجى، إن مصر هى الدولة الأولى المستهدفة بالتدمير في المنطقة العربية، وهذا يظهر بوضوح فى محاولات جر مصر إلى حروب سواء على الصعيدين الشرقية والغربية.

جاء ذلك خلال ندوة لمناقشة كتاب "أهل الشر" لمؤلفه الإعلامي نشأت الديهي، بحضور الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بمؤسسة الدستور، واللواء فؤاد علام، الخبير الأمني، والإعلامي عمرو عبدالحميد.

وأضاف أن القوات المسلحة وقوات الشرطة نجحت على مدار العامين السابقين فى تفكيك أغلب الجماعات الإرهابية الموجودة فى مصر، ورغم هذا فإن مصر ما زالت فى خطر فى ظل محاولات بعض الدول فى المنطقة، مثل قطر وتركيا لجر مصر للدخول فى حرب فى المنطقة.

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