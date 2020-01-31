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مصر

100 مليار جنيه إيرادات قناة السويس فى 2019

الجمعة 31/يناير/2020 - 03:43 م
قناة السويس
قناة السويس
أميرة ممدوح
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كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن إيرادات هيئة قناة السويس قاربت الـ 100 مليار جنيه، إذ سجلت 97.3 مليار جنيه خلال عام 2019، وارتفعت عائدات قناة السويس مؤخرًا لـ 7.8 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر 2019 مقابل 7.7 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر من العام نفسه، بزيادة قدرها 100 مليون جنيه خلال شهر.

ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن أعداد السفن العابرة بهيئة قناة السويس سجلت ارتفاعًا إلى 1169 سفينة خلال شهر ديسمبر من عام 2019 مقابل 1101 سفينة خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، كما ارتفع عدد ناقلات البترول العابرة من 429 ناقلة لـ482 ناقلة خلال الفترة ذاتها.

كما أظهر تقرير الإحصاء، تخطى حمولة السفن العابرة بهيئة قناة السويس الـ100 مليون طن شهريًا خلال عام 2019، حيث ارتفعت حمولة السفن إلى 103.9 مليون طن خلال شهر ديسمبر 2019 مقابل 92.3 مليون طن خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها.

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