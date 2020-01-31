عثمان أنجاى: كتاباتى تناهض الهجرة غير الشرعية وتنمى وعى الأطفال

قال الكاتب السنغالي عثمان أنجاي إن كتاباته المختصة في أدب الأطفال يهدف من خلالها إلى توعية الأطفال من مخاطر الهجرة غير الشرعية، بعدما صارت هذه المسألة ظاهرة مخيفة تحصد أرواح الشباب الحالمين بالفردوس فى أوروبا.وأضاف "أنجاي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن تحفيز الأطفال السنغاليين على القراءة هدف قومي، ولفت إلى أنه يسعى لتوعية الأطفال في السنغال بحضارتهم، وجذورهم لفهمها والارتباط بها، بدلًا من الولع بالغرب الذي كان في يوم من الأيام مستعمرًا لبلادهم.يشارك الكاتب عثمان أنجاي في جناح السنغال بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بعدة مؤلفات للأطفال، أحدثها كتاب" كوتا كوتيا يوليا يوليا" وتعنى بالعربية "خطوة خطوة"، ويعمل معلمًا ومؤلفًا لعدد من الكتب التربوية إلى جانب قصص الأطفال.وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير، وتشارك السنغال كأول دولة من إفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان، شخصية المعرض، وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.