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الجمعة 31 يناير 2020 الموافق 06 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

بدء حفل توقيع «الدرويشة» لـ صفاء النجار بمعرض الكتاب

الجمعة 31/يناير/2020 - 03:37 م
الدكتورة صفاء النجار
الدكتورة صفاء النجار
عبدالله هشام - آية سالم - تصوير أريج الجيار
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بدأ منذ قليل، حفل توقيع رواية "الدرويشة" للكاتبة الدكتورة صفاء النجار، بجناح بتانة للطباعة والنشر بالقاعة الأولى بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بحضور عدد من الكتاب والشعراء.

وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من إفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية - معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيها.
بدء حفل توقيع «الدرويشة» لـ صفاء النجار بمعرض الكتاب
بدء حفل توقيع «الدرويشة» لـ صفاء النجار بمعرض الكتاب
بدء حفل توقيع «الدرويشة» لـ صفاء النجار بمعرض الكتاب
بدء حفل توقيع «الدرويشة» لـ صفاء النجار بمعرض الكتاب
بدء حفل توقيع «الدرويشة» لـ صفاء النجار بمعرض الكتاب
بدء حفل توقيع «الدرويشة» لـ صفاء النجار بمعرض الكتاب
بدء حفل توقيع «الدرويشة» لـ صفاء النجار بمعرض الكتاب
بدء حفل توقيع «الدرويشة» لـ صفاء النجار بمعرض الكتاب
بدء حفل توقيع «الدرويشة» لـ صفاء النجار بمعرض الكتاب
بدء حفل توقيع «الدرويشة» لـ صفاء النجار بمعرض الكتاب

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