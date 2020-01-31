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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

161 مليون جنيه استثمارات النصر للأسمدة حتى يونيو القادم

الجمعة 31/يناير/2020 - 03:35 م
شركة النصر للأسمدة
شركة النصر للأسمدة
أسامة الشندويلي
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حصلت الدستور على تقرير الخطة الاستثمارية لشركة النصر للأسمدة إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية حتى يونيو 2020.

واشتملت الخطة على استكمال أعمال تأهيل غلاية 3.2 وتأهيل مبنى نترات النشادر وطرق داخلية ومشروعات معالجة التلوث وحماية البيئة.

وبلغت التكلفة الاستثمارية للخطة وفقا للتقرير بقيمة 161 مليون جنيه، ومن المقرر أن تنتهي الشركة من هذه المشروعات خلال يونيو القادم وفقا للموازنة التقديرية لها التي تم اعتمادها.

يُشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال تعمل على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها، ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية في الشركات وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها؛ للمنافسة في الأسواق المحلية.

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