مهران يوقع كتاب «عايزه اتجوز.. عايزه انطلق» بدار زهراء الشرق للنشر

وقع الدكتور أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، والمحامي الشهير في قضايا الأسرة والطفل، كتابه الجديد"عايزه اتجوز.. عايزه انطلق"، بدار زهراء الشرق للنشر والتوزيع بمعرض الكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.وقال المؤلف، تدور أحداث الكتاب حول أسباب الطلاق داخل المجتمع المصري، وحقوق الزوجة بعد الطلاق، وكيفية التصدي لزيادة معدلات الخلافات الزوجية، ويناقش عدة قضايا من زوايا دينية واجتماعية، كما يكشف عن مسألة الطلاق الشفهي من قبل الرجل واستبداله بالطلاق الرسمي.وأضاف مهران في تصريحات لـ" الدستور"، أن الكتاب هو باكورة أعماله، والمشاركة الأولى له في المعرض، مشيرًا إلى أن الكتاب يحتوي على 3 فصول تدور حول الخلافات الزوجية والتصدي لها.وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير، وتشارك السنغال كأول دولة من أفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض، وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.