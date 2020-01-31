بعد 10 أيام.. 2 مليون زائر لمعرض الكتاب ومبيعات خيالية

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 المنعقدة بمركز المعارض الدولي في التجمع الخامس، على مدار الـ10 أيام الماضية، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، وتصدرت السيدات المشهد خلال الفترة الماضية، وحققت قطاعات وزارة الثقافة مبيعات تخطت الدورة الماضية بمراحل كبيرة.وقال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس هيئة الكتاب، إن عدد زوار المعرض في الفترة الماضية اقترب من الـ2 مليون زائر، من مختلف الفئات العمرية، لافتًا إلى أن السيدات تصدرن المشهد بشكل كبير فهن الأكثر حضورًا في الأيام الماضية.وأضاف رئيس هيئة الكتاب، في تصريحاته لـ "الدستور"، أن هذه الأعداد تدل على وعي الشعب المصري، بأهمية الثقافة والكتاب، ومكانته في مواجهة الأفكار الظلامية وجماعات الإرهاب، موضحًا أن المعرض خلال تلك الفترة لم يتم ضبط أي كتب فيه تحرض على التطرف أو الإرهاب، أو أي مؤلفات خاصة بالجماعات الإرهابية.وأكد رئيس هيئة الكتاب أن كتاب جمال حمدان أحد أبرز وأهم الكتب التي نفدت من جناح الهيئة في المعرض، لذا تم تكليف موظفي المطابع بالهيئة بإصدار الطبعة الثانية، وهذا دليل على وعي المصريين ومعرفتهم بأهمية جمال حمدان، وأهمية كتبه.وقال أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن جناح الهيئة باع في معرض الكتاب أكثر من 65 ألف نسخة كتاب، لافتًا إلى أن هذا الرقم الذي حققته الهيئة في أول أسبوع من المعرض يعادل 85% من عدد نسخ العام الماضي على مدار أيام المعرض.وأضاف في تصريحاته لـ "الدستور"، أن الجناح شهد ضغطًا كبيرًا على مبيعات كتاب "تهافت التهافت وتهافت الفلاسفة"، الأمر الذي دفعهم لإصدار طبعة جديدة منهما عقب نفادها، موضحًا أن من السلاسل التي تشهد مبيعات عالية أيضًا سلسلة الذخائر، وكتاب "المقامات"، وسلسلة المسرح العالمي، ومشروع الهوية، ومشروع الأدب الروسي.وأشار إلى أن البائعين في الجناح لا يسمحون ببيع أكثر من نسختين من الكتاب الواحد لشخص واحد، حيث إن هناك بعض الأشخاص يرغبون في الحصول على أكثر من 10 نسخ من كتاب واحد وهذا مرفوض.وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير.وتشارك السنغال كأول دولة من إفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض.وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.