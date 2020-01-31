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سياسي

رجائي عطية: ترشحت ليكون للمحامين كلمة مسموعة في نقابتهم

الجمعة 31/يناير/2020 - 03:30 م
جريدة الدستور
محمد جعفر
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قال المحامي رجائي عطية، المرشح على منصب نقيب المحامين، إن هناك ما يستوجب الإصلاح داخل نقابة المحامين، لأنه قد نالها العطب بحد قوله.

وأكد عطية بعد تقدمه بأوراق ترشحه على منصب النقيب، ضرورة استرداد نقابة المحامين، ليكون لبنيها شأن وكلمة فيها، مشددًا: "من حق المحامي حينما يدخل داره أن يُعامل على أنه صاحب الدار".

وأوضح مستعرضًا برنامجه الانتخابي قائلًا: "هذا يقتضي ألا يمنع من سداد الاشتراك ولا تقام في وجه العراقيل لسداده الاشتراك بحجج باطلة".

وأكمل: "أن تكون نقابة المحامين بيت للمحامين، فيه يجد المحامي كرامته وحينما يواجه مشاكل في المحاكم وأقسام الشرطة فيجب أن توفر النقابة مظلة الحماية كاملة له لا أن تهينه".

وأشار إلى أن كل محامي من حقه أن يكون صاحب رأي في أمور نقابته ومصيرها، كما يجب العمل على تكريس دور حواء في المحاماة وفي نقابة المحامين.

وأضاف: "لا يجوز مع الدور الذي تشغله حواء في الحياة العامة أن تكون مهمشة في المحامين، وتاريخنا في المحاماة مليء بعظام من سيدات المحاماة".

وتابع: "تحقيق الخدمات وأن يتم تأديتها بكرامة وشفافية ومساواة بعيدًا عن إذلال المحامي أو توريطه أو إجباره على ما لا يحب، بجانب ملف المعاشات وإعادة المكتبات لشباب المحامين والكتب بأسعار مقبولة، وتأهيل الشباب".

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