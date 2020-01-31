المفوضية الأوروبية: بريكست يحمل بداية جديدة لـ«بروكسل»

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي يبدأ فصلًا جديدًا بعد مغادرة بريطانيا، وسيعمل بنفس الوتيرة كقوة موحدة في القضايا العالمية بدءا من تغير المناخ إلى التحول التكنولوجي.وقالت فون دير لاين، في مؤتمر صحفي قبل خروج بريطانيا الرسمي من التكتل: "علمتنا التجارب أن القوة لا تكمن في عزلة رائعة ولكن في اتحادنا الفريد".وأضافت: "لا يوجد مكان آخر في العالم يمكنك أن تجد فيه 27 دولة من 440 مليون شخص نسمة يتحدثون 24 لغة مختلفة ويعتمدون على بعضهم البعض ويعملون سويا ويعيشون جنبا إلى جنب.. ما من شك في أن التحديات التي تواجهها أوروبا والفرص التي يمكنها اقتناصها لم تتغير بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".وأضافت أن خروج بريطانيا منح الدول السبع والعشرين المتبقية في الاتحاد "فرصة نادرة" لضمان أن تأخذ أوروبا بزمام المبادرة في التصدي لتغير المناخ والثورة الرقمية وإدارة الهجرة وبناء شراكات قوية مع جميع أنحاء العالم.