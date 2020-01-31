الشعبة البرلمانية الإماراتية تدين التدخل الأجنبي في شئون الدول العربية

أدانت الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي، الانتهاكات والتدخلات الأجنبية في البلدان العربية، كالأزمات في اليمن وسوريا وليبيا والعراق، وكافة التدخلات في الشؤون الداخلية للدول؛ باعتبارها انتهاكًا لقواعد القانون الدولي ولمبدأ سيادة الدول.جاء ذلك خلال كلمة دولة الإمارات في المؤتمر الخامس عشر لمجالس اتحاد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في بوركينا فاسو خلال الفترة من 27 إلى 30 يناير الجاري، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الجمعة.وأكدت الشعبة أن من أساسيات التضامن الإسلامي الاستجابة لمبادئ حسن الجوار والعمل المشترك بين كافة الدول الإسلامية لحل الخلافات بالطرق السلمية، موضحة أن العدالة تقتضي التعاون في الوصول لحلول سلمية لحل هذه الأزمات بالحوار والتفاوض والطرق السلمية، وعلى ضرورة حماية المدنيين المتضررين وكفالة حقوقهم المادية والمعنوية وفي السلامة والأمن والخدمات الاجتماعية وكافة ضرورات الحياة الكريمة.وشددت على أن القضية الفلسطينية هي قضية مركزية بالنسبة للأمتين العربية والإسلامية، وأدانت جميع الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وأية إجراءات من قبل قوة الاحتلال الإسرائيلي تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشرقية أو تركيبتها الديموجرافية أو أية خطوات تعسفية تؤدي إلى تقويض الجهود الدولية للوصول إلى حل للدولتين وتحقيق السلام.وأكدت رفضها وإدانتها لفتح أي مكاتب أو سفارات أو أية بعثات رسمية لأي دولة في مدينة القدس باعتبار ذلك انتهاكًا للوضع القانوني للمدينة، وانحيازًا للاحتلال الإسرائيلي، كما أنه يناقض قرارات مجلس الأمن الذي أكدت على عدم المساس بوضعية القدس، خاصة قرارات مجلس الأمن رقم 465 و476 و478 لعام 1980 وقرار 2334 لعام 2016.