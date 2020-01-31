رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 31 يناير 2020 الموافق 06 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إطلاق 3 قذائف «هاون» من غزة تجاه مستوطنات الغلاف

الجمعة 31/يناير/2020 - 03:25 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سارة الشلقاني
طباعة
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، إنه تم رصد ثلاث عمليات إطلاق لقذائف هاون من قطاع غزة المحاصر، تجاه مستوطنات الغلاف، مشيرًا إلى أن الدفاعات الجوية تصدت إلى إحداها، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

وتلقت قيادة الجبهة الداخلية لدى مستوطنات غلاف غزة تنبيهات باللون الأحمر، داخل العديد من المواقع في مجلس "إشكول" الاستيطاني، وتم الإبلاغ عن سماع دوي انفجارات في المنطقة، بينما لم يتم تفعيل صفارات الإنذار.

وشن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلى، قصفًا عنيفًا، فجر اليوم، الجمعة، على العديد من المواقع التابعة لحركة حماس الفلسطينية داخل غزة، بدعوى الرد على إطلاق ثلاثة صواريخ تجاه مستوطنات الغلاف.

وتحذر المنظومة الأمنية الإسرائيلية، تحديدًا قيادات جيش الاحتلال، من اشتعال الأوضاع في الضفة الغربية، وعلى حدود قطاع غزة المحاصر، بعد طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، خطته للسلام.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

إخلاء مستشفى في مطروح لعلاج المصابين بـ«كورونا».. ونائب يطرح حلًا بديلًا

منذ حوالي 15 ساعة

التفاصيل الكاملة للعثور على صحفية مشنوقة داخل منزلها

منذ حوالي 17 ساعة

في أول تعليق.. مُنقذ ابنته من تحت عجلات القطار يروي تفاصيل الواقعة (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

أول ظهور لـ بوسي بعد الحكم بسجنها

الصور

image description

باحث فلكى: مصر تنشر الوعى الثقافى بظاهرة الطوفان

image description

نجوم الفن في عزاء والدة الفنان محمود حافظ

image description

نسرين أمين ضيفة مهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ46

image description

اللقاء الفكرى مع الشاعر فاروق جويدة فى معرض الكتاب

image description

بدء عزاء والدة الفنان محمود حافظ (صور)

الأكثر قراءة

أقوال والدة الصحفية المنتحرة داخل شقتها بالمعادي

حادث مروع على الدائرى باتجاه ميدان الرماية (صور)

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

التفاصيل الكاملة للعثور على صحفية مشنوقة داخل منزلها

إنفوجراف

image description

الأضرار الصحية والنفسية لختان الإناث (إنفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن «نفقة التعليم» (إنفوجراف)

image description

«الفراق الأخير».. 3 أعوام ونصف من بريكست (إنفوجراف)

image description

خريطة نقل سكان العشوائيات في القاهرة (انفوجراف)

أيام زمان

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

أسرار عمليات تجميل يوسف وهبي ومحمد فوزي

فكر في الانتحار مرتين.. لهذه الأسباب قرر أنيس منصور إنهاء حياته

نجم الساعة

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

الصحة

طبيب يكشف أسباب سخونة الأذن في الشتاء

اختار أسلوب اليوجا المناسب لحالتك النفسية

أفضل 8 فيتامينات لعلاج مشاكل الشعر

البطاطا الحلوة.. كل ما تحتاجه من فيتامين «أ» وأكثر

منوعات

قبل عام.. بيل جيتس تنبأ بـ «كورونا»

شركة عالمية تطلق اختبارًا جديدًا لفيروس كورونا

كيفية انتقال فيروس «كورونا»

كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظة القاهرة بالاسم فقط

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
الجمعية الشرعية والعصر العثمانى «2-2»
مدحت بشاى
مَنْ أنتم؟
حسين عثمان
الحاج إسماعيل محمد فرحان
جمال طه
تركيا الأردوغانية وعودة المد العثمانى
المزيد

الثقافة

«وللعيش فنون» و«أنوثة».. إصداران لدار الثقافة الجديدة

المركز الثقافي العربي يطرح «مذكرات غير شخصية»

وائل خورشيد يكتب: هذا شيء أكبر من الحب

عرض الفيلم الروائى «فتوى» فى مركز درب الثقافى