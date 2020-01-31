إطلاق 3 قذائف «هاون» من غزة تجاه مستوطنات الغلاف

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، إنه تم رصد ثلاث عمليات إطلاق لقذائف هاون من قطاع غزة المحاصر، تجاه مستوطنات الغلاف، مشيرًا إلى أن الدفاعات الجوية تصدت إلى إحداها، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.وتلقت قيادة الجبهة الداخلية لدى مستوطنات غلاف غزة تنبيهات باللون الأحمر، داخل العديد من المواقع في مجلس "إشكول" الاستيطاني، وتم الإبلاغ عن سماع دوي انفجارات في المنطقة، بينما لم يتم تفعيل صفارات الإنذار.وشن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلى، قصفًا عنيفًا، فجر اليوم، الجمعة، على العديد من المواقع التابعة لحركة حماس الفلسطينية داخل غزة، بدعوى الرد على إطلاق ثلاثة صواريخ تجاه مستوطنات الغلاف.وتحذر المنظومة الأمنية الإسرائيلية، تحديدًا قيادات جيش الاحتلال، من اشتعال الأوضاع في الضفة الغربية، وعلى حدود قطاع غزة المحاصر، بعد طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، خطته للسلام.