الصحة توضح طرق الوقاية من «كورونا المستجد».. إنفوجراف
الجمعة 31/يناير/2020 - 03:19 م
فاتن خديوىطباعة
أعلنت وزارة الصحة والسكان في إنفوجراف عن طرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت إنها تتمثل فى..
1- المداومة على غسل الأيدى جيدًا بالماء والصابون أو المواد المطهرة الأخرى التى تستخدم لغسل اليدين، خصوصًا بعد السعال والعطس.
2- استخدام المناديل عند السعال أو العطس والتخلص منه فى سلة النفايات ثم أغسل يديك جيدًا.
3- حاول تجنب ملامسة العينين والأنف والفم باليدين.
4- المحافظة على النظافة الشخصية مع الحرص على نظافة الأسطح والأرضيات.
5- تجنب الاحتكاك المباشر بالمصابين ومشاركتهم الأدوات الشخصية وارتداء الكمامات عند التعامل مع حالات مشتبه إصابتها.
6- المحافظة على العادات الصحية الأخرى كالتوازن الغذائي والنشاط البدني وأخذ قسط كاف من النوم.
7- عند الشعور بأى أعراض يجب التوجه لأقرب مستشفى، ولمزيد من المعلومات يجب الاتصال بالخط الساخن 105.
وأوضحت إنها تتمثل فى..
1- المداومة على غسل الأيدى جيدًا بالماء والصابون أو المواد المطهرة الأخرى التى تستخدم لغسل اليدين، خصوصًا بعد السعال والعطس.
2- استخدام المناديل عند السعال أو العطس والتخلص منه فى سلة النفايات ثم أغسل يديك جيدًا.
3- حاول تجنب ملامسة العينين والأنف والفم باليدين.
4- المحافظة على النظافة الشخصية مع الحرص على نظافة الأسطح والأرضيات.
5- تجنب الاحتكاك المباشر بالمصابين ومشاركتهم الأدوات الشخصية وارتداء الكمامات عند التعامل مع حالات مشتبه إصابتها.
6- المحافظة على العادات الصحية الأخرى كالتوازن الغذائي والنشاط البدني وأخذ قسط كاف من النوم.
7- عند الشعور بأى أعراض يجب التوجه لأقرب مستشفى، ولمزيد من المعلومات يجب الاتصال بالخط الساخن 105.
الصحة توضح طرق الوقاية من «كورونا المستجد».. إنفوجراف
الصحة توضح طرق الوقاية من «كورونا المستجد».. إنفوجراف