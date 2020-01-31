الصحة توضح طرق الوقاية من «كورونا المستجد».. إنفوجراف

أعلنت وزارة الصحة والسكان في إنفوجراف عن طرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وأوضحت إنها تتمثل فى..1- المداومة على غسل الأيدى جيدًا بالماء والصابون أو المواد المطهرة الأخرى التى تستخدم لغسل اليدين، خصوصًا بعد السعال والعطس.2- استخدام المناديل عند السعال أو العطس والتخلص منه فى سلة النفايات ثم أغسل يديك جيدًا.3- حاول تجنب ملامسة العينين والأنف والفم باليدين.4- المحافظة على النظافة الشخصية مع الحرص على نظافة الأسطح والأرضيات.5- تجنب الاحتكاك المباشر بالمصابين ومشاركتهم الأدوات الشخصية وارتداء الكمامات عند التعامل مع حالات مشتبه إصابتها.6- المحافظة على العادات الصحية الأخرى كالتوازن الغذائي والنشاط البدني وأخذ قسط كاف من النوم.7- عند الشعور بأى أعراض يجب التوجه لأقرب مستشفى، ولمزيد من المعلومات يجب الاتصال بالخط الساخن 105.