ضبط صاحب عقار وموظف نقبا عن الآثار في المطرية

ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير لأمن العاصمة، القبض على صاحب عقار وموظف بالمعاش بعد تنقيبهما عن الآثار داخل عقار في المطرية، وحُرر محضر بالواقعة.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغًا من قسم شرطة المطرية، يفيد بأن "محمد. س. ا" 31 سنة فني صيانة، و"أحمد. ف. ا" 39 سنة عامل ومقيم بذات العنوان، بتضررهما من مالك العقار سكنهما لشروعه بالحفر أسفل العقار بقصد التنقيب عن الآثار بالاشتراك مع أحد الأشخاص.وتبين بإجراء التحريات وجمع المعلومات صحة الواقعة، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهما وتبين أنهما كلا من"حسين. خ. ح" 41 سنة عاطل ومقيم بذات العنوان "مالك العقار" والمطلوب التنفيذ عليه في 4 أحكام حبس جزئي (تنقيب عن آثار)، بإجمالي حبس 4 سنوات، و"عبدالحميد. س. ع" 44 سنة موظف بالمعاش وبحوزته طبنجة صوت، وبمواجهتهما اعترفا بشروعهما بالتنقيب عـن الآثار، وجار تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.