البحرين تحذر مواطنيها من السفر للصين

دعت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الجمعة، مواطنيها لعدم السفر إلى الصين إلا للضرورة القصوى، نظرًا لانتشار فيروس كورونا.وتدرس البحرين، إجلاء رعاياها من الصين والبالغ عددهم نحو 800 شخص، على خلفية انتشار فيروس كورونا الجديد.وأضافت الخارجية البحرينية: "في ظل انتشار فيروس كورونا في مناطق متفرقة من الصين، وتسارع التطورات حيال سرعة انتشاره، فإن الوزارة حاليًا تتدارس خطة إجلاء الرعايا البحرينيين من جمهورية الصين الشعبية، وعددهم 800 شخص، أغلبهم طلاب".وكانت لجنة الصحة الوطنية بالصين قد أعلنت، الجمعة، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا ارتفع إلى 213 بنهاية، أمس الخميس، بعد تأكيد 1982 حالة إصابة جديدة.