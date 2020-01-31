روسيا تغلق مجالها الجوي بعد ظهور كورونا

أفادت أنباء عاجلة، اليوم الجمعة، بأن روسيا أعلنت غلق المجال الجوى وإيقاف جميع رحلاتها القادمة والمغادرة لدولة الصين بعد ظهور إصابات بفيروس كورونا بالبلاد.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت نائبة رئيس الحكومة الروسية، تاتيانا غوليكوفا، عن اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا الجديد بين المواطنين الصينيين داخل الأراضي الروسية.وقالت غوليكوفا، في تصريحات صحفية نقلتها شبكة روسيا اليوم: تم رصد حالتي إصابة بفيروس كورونا في روسيا، واحدة في إقليم زابايكاليه (بسيبيريا)، والأخرى في مقاطعة تيومين (بالأورال)، والمصابان مواطنان صينيان.وأعلنت دولة الصين آخر إحداثيات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ساعات من إعلان منظمة الصحة العالمية إعلان حالة الطوارئ بسبب تفشي الفيروس القاتل.وأشارت الإحداثيات الأخيرة إلى إصابة 9809 أشخاص، فيما يشتبه في إصابة 15238، في الوقت الذي وصلت حالات الوفاة إلى 213 حالة حتى هذه اللحظة.من جهته، أكد رئيس مجلس الدولة الصيني، مجلس الوزراء، لي كه تشيانغ، ضرورة الإسراع في تطوير لقاحات وأدوية مضادة للالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد.